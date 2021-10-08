Квадрокоптер помог выявить любителей гонять по «встречке» на Мурманском шоссе

В Волховском районе Ленобласти сотрудники ДПС провели профилактический рейд на Мурманском шоссе. С помощью квадрокоптера они ловили любителей выезжать на полосу встречного движения.

За несколько часов работы полицейские зафиксировали более 30 фактов выезда на «встречку». Напомним, что за данное правонарушения предусмотрено наказание вплоть до лишения прав.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти напомнили, что на загородных трассах авария в результате выезда на «встречку» — это гарантия летального исхода в 90% случаев. Так, за девять месяцев 2021 года в ДТП на Мурманском шоссе погибло 22 человека, в том числе пять детей.