В Осельках достраивают новую школу на 300 мест – фото

В ходе рабочей поездки во Всеволожский район председатель комитета по строительству Ленинградской области Константин Панкратьев осмотрел строящуюся школу на 300 мест в Осельках.

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На момент подготовки публикации объект готов на 80%. По планам его откроют уже к 1 сентября 2022 года.

Учиться в школе будут не только местные жители, но и дети из соседних поселений. В четырехэтажном здании также могут сделать дошкольное отделение на 100 человек.