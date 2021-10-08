Ленобласть выдает на льготным условиях до 10 га земли и грант в 3 млн рублей

Область начинает прием заявок на «Ленинградский гектар — 2022». Земли выделены в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском районах.

Область выдает на льготным условиях до 10 га земли и грант в 3 млн рублей. Обладателей земли и грантов определит в ходе конкурсного отбора межведомственная комиссия на основании представленных бизнес-планов.

Заявки принимаются с 12 октября по 1 ноября в комитет по АПК Ленобласти. Подробности на сайте комитета.

О запуске в регионе «Ленинградского гектара» стало известно в конце января 2019 года на выездном заседании правительства Ленобласти в Выборге. Суть «Ленинградского гектара» повторяет суть федеральной программы “Дальневосточный гектар” и заключается в выделении земельных участков в отдаленных районах Ленобласти фермерам для освоения земель на бесплатной основе.