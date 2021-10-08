Тосненская больница получила 13 «Лада Ларгус» в 2021 году

Машины были распределены в поликлиники Тосненского района для оказания неотложной помощи пациентам.

«Благодаря оснащению автомобилями «Лада Ларгус», терапевты и педиатры Тосненской, Никольской, Любанской и Ульяновской поликлиник ежедневно обслуживают около 110 вызовов. С начала ввода машин в эксплуатацию врачами было осуществлено более 10 тысяч выездов для оказания медицинской помощи пациентам на дому», ― рассказал главный врач Тосненской больницы Павел Сурмиевич.

Радиус обслуживания автомобилей составляет более 3 600 км. Тосненские поликлиники обслуживают порядка 126 тысяч жителей, из них ― около 20 тысяч детей.

Отметим, что в 2021 году на закупку 210 автомобилей было направлено более 237 млн рублей: 180 машин уже поставлено в больницы, 13 из них во Всеволожский район и сеть в Лужский район, еще 30 – поступят в 2022 году.

Отметим, что для бригад скорой помощи уже закуплено 167 планшетов с программным обеспечением, позволяющим медицинским работникам получать и передавать необходимую информацию в режиме он-лайн, а не вносить все необходимые данные «бумажный вариант» карты вызова.