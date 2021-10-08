Полиция накрыла нарколабораторию почти в самом центре Петербурга — видео

Двое «энтузиастов» устроили производство синтетических наркотиков на набережной Обводного канала, в здании бывшего завода «Красный треугольник». Одного из варщиков задержали с поличным.

Как передает МВД по Петербургу и Ленобласти, лаборатория размещалась в арендованном помещении бывшего промышленного предприятия.

Задержанными оказались двое петербуржцев. В ходе обыска полицейские нашли и изъяли 3 пакета с синтетическим наркотиком массой более 230 граммов, лабораторное оборудование, химические реактивы и прекурсоры.

Один из подозреваемых рассказал, что эту деятельность в прошлом году организовал его знакомый по имени Тимур, который и привлек его в качестве помощника. После своеобразной стажировки Тимур полностью передал производство в руки опрошенного, а сам занялся сбытом веществ. Сырье для изготовления наркотиков злоумышленники приобретали в магазине химических реактивов в Адмиралтейском районе.

Оба подозреваемых задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.