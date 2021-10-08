Пашское поселение стало победителем конкурса лучших муниципальных практик

Стали известны победители пятого ежегодного конкурса «Лучшая муниципальная практика». В их числе оказался один из проектов Ленинградской области.

Заявка Пашского сельского поселения рассматривалась в номинации «Умный город», сообщает пресс-служба Правительства Ленобласти. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, указанная категория прибавила почти 60% к количеству заявок прошлого года.

Активное участие муниципалитетов свидетельствует о стремлении заявить о себе, делиться своими уникальными наработками и успешными практиками, — отметил Хаснуллин.

Для определения победителя в номинации «Умный город» было рассмотрено 95 заявок из 39 субъектов России. В итоге Пашское сельское поселение заняло 4 место и получило премию в размере 5 миллионов рублей. Победу в конкурсе муниципалитету принес проект по внедрению системы цифрового энергоэффективного отопления в общеобразовательной школе.