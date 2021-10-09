В Лосево прошел трехдневный XVI слет областных общественных организаций и политических партий – фото

В Лосево Приозерского района 8 октября подвели итоги трехдневного ежегодного XVI Слета общественных организаций и политических партий Ленинградской области.

В слете участвовали: председатель областного Законодательного собрания Сергей Бебенин, также депутаты парламента Станислав Еремеев, Александр Русских и Владимир Бодягин, а также депутат Государственной думы Светлана Журова.

По словам Сергея Бебенина, новой созыв Законодательного собрания омолодился и готов действовать, рассматривать новые инициативы, повышать уровень жизни людей.

«Регион остается особенно привлекательным для инвесторов, так как первым принял закон об их поддержке – облегчении налогового бремени, сокращении сроков согласования необходимой документации», – сообщил Сергей Бебенин

В рамках слета проходили обмен мнениями, спортивные соревнования, викторины, встречи с почетными гостями, выполнение норм ГТО, обсуждение итогов выборов в Ленинградской области в 2021 году и лекция на тему: «Социально-экономическая трансформация в период пандемии: пути решения на примере Ленинградской области».

Победителями XVI Слета стали следующие команды:

1 место – Консультативный Совет предпринимателей при Законодательном собрании.

2 место – региональный исполнительный комитет Ленинградской области партии «Единая Россия».

3 место – региональное отделение Ленинградской области «Союз женщин России».

Участники слета отметили, что это одно из самых ярких, позитивных и запоминающихся мероприятий.