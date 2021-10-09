Сотрудники Ладожской орнитологической станции поймали «Мисс Суровость»

Автор: Сергей Агутин
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Фотографии фотогеничной птицы орнитологи опубликовали в группе Ладожской орнитологической станции в социальной сети «ВКонтакте».

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08.10.2021 103

Обыкновенная лазоревка – небольшая синица с ярким голубовато-желтым оперением. Свое название она получила благодаря сине-лазоревой шапочке. На фотографии птица в руках орнитолога имеет недовольный и даже суровый вид.

«Мисс Суровость», – подписали фотографию орнитологи

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Фото: vk.com/ladogabirds
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