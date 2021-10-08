В Финский залив заплыл редчайший в мире угорь – фото

В паблике «Каждой твари по паре / Павел Глазков» сообщают: недалеко от дамбы в Кронштадте выловили очень редкого европейского угря.

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По словам зоолога Павла Глазкова, поймать такую рыбу в водах Финского залива – удивительное, «беспрецедентное» событие.

В природе угорь может прожить до 40 лет. Выловленной в Финском заливе рыбе всего 10 лет. Удивительно, но угорь живет в пресной воде, а нерестится только в соленой, для чего проделывает путь в 10 тысяч километров.

Фото: vk.com/kazdoytvaripopare