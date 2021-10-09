Петербуржец сбил пристава, пытавшегося эвакуировать его автомобиль

По информации ivbg.ru, 8 октября около 07:50 для эвакуации автомобиля к дому № 24 на проспекте Героев прибыл 26-летний сотрудник судебных приставов. Однако автовладелец скрылся с места происшествия, при этом сбив его.

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Пострадавший обратился в больницу. Врачи диагностировали ушибы правой половины грудной клетки и резаные раны четырех пальцев левой кисти. В удовлетворительном состоянии его отпустили домой.

Пострадавший написал заявление в полицию.