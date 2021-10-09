Из реки возле Тосно подняли сумку с костями, черепом и гирей

По информации ivbg.ru, 9 октября в полицию Тосненского района обратился житель поселка Тельмана. Мужчина увлекается поиском предметов на дне рек с помощью магнита.
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09.10.2021 35
В реке Ижора возле моста «Счастливая корова» магнит зацепил и вытянул сумку с костями и человеческим черепом. Помимо черепа и костей в сумке лежала гиря.
На место прибыли следователи и криминалисты. Принадлежность останков устанавливается.