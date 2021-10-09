Фото: из Ладожского озера достали утонувшего – рядом качалась надувная лодка

В паблике «Аварийно-спасательная служба ЛО» сообщают: 9 октября около 08:00 в экстренные службы сообщили об одинокой надувной лодке в Ладожском озере в Кировском районе.
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09.10.2021 28
Рядом с судном свидетели заметили тело мужчины. Утонувшего из воды подняли сотрудники поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга. Документов у него при себе не было.
Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Фото: vk.com/acclo