В Гатчине после ДТП с грузовиком по дороге разлилось топливо – фото

По информации ivbg.ru, 9 октября в Гатчине на повороте на Малые Колпаны в результате ДТП опрокинулся грузовик.

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На дорогу пролилось топливо, образовался затор.

За рулем грузового автомобиля находился 32-летний мужчина. Его госпитализировали с травмой руки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: 78.ru