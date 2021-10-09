В Гатчине после ДТП с грузовиком по дороге разлилось топливо – фото

По информации ivbg.ru, 9 октября в Гатчине на повороте на Малые Колпаны в результате ДТП опрокинулся грузовик.
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09.10.2021 58
На дорогу пролилось топливо, образовался затор.
За рулем грузового автомобиля находился 32-летний мужчина. Его госпитализировали с травмой руки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Фото: 78.ru