Молодой россиянин попал в список самых перспективных футболистов мира

The Guardian опубликовал список лучших молодых футболистов, родившихся в 2004 году. В топ-60 попал один представитель России – 16-летний полузащитник самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев.

Пиняев перешел в «Крылья Советов» летом этого года. В матче Кубка России против ногинского «Знамени» он отметился дублем, забив первые мячи на высшем уровне в российском футболе. До этого он дважды забивал за клуб «Чертаново» в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в прошлом сезоне, войдя в историю как самый молодой автор гола в лиге.

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Сергей Пиняев – воспитанник академии «Чертаново». Хавбек также тренировался в академии московского «Локомотива» и ездил в Англию, где стажировался в «Манчестер Юнайтед».