Губернатор Ленобласти поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности обратился к жителям региона.
Он также отметил успехи и высокие результаты, которыми по праву гордится Ленинградская область. И поблагодарил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности за бесценный труд и серьезный вклад в развитие экономики Ленобласти, а также за обеспечение продовольственной безопасности региона.
В свою очередь правительство Ленобласти продолжит оказывать необходимую поддержку, создавать условия для развития сельского хозяйства, обновлять социальную инфраструктуру сельских территорий.
Напомним, что в 2020 году в Ленинградской области мероприятия по комплексному развитию сельских территорий реализовывались на 111 объектах на сумму почти 2 млрд руб. Ленобласть с 2009 года активно обустраивает сельские территории: 1500 человек получили новые квартиры, построен 41 объект здравоохранения.