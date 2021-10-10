Губернатор Ленобласти поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности обратился к жителям региона.

«В том, что сегодня аграрный сектор Ленинградской области является одним из лучших в России — несомненная заслуга невероятно трудолюбивых, преданных своему призванию и родной земле жителей — работников сельхозпредприятий, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, фермерских хозяйств», — говорится в поздравлении.

Он также отметил успехи и высокие результаты, которыми по праву гордится Ленинградская область. И поблагодарил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности за бесценный труд и серьезный вклад в развитие экономики Ленобласти, а также за обеспечение продовольственной безопасности региона.

Вам будет интересно Министр сельского хозяйства РФ отметил Ленобласть за активность Дмитрий Патрушев отметил системный подход Ленобласти к реализации госпрограммы по развитию села Сегодня губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и министр сельского хозяйства... 10.09.2021 335

В свою очередь правительство Ленобласти продолжит оказывать необходимую поддержку, создавать условия для развития сельского хозяйства, обновлять социальную инфраструктуру сельских территорий.

Напомним, что в 2020 году в Ленинградской области мероприятия по комплексному развитию сельских территорий реализовывались на 111 объектах на сумму почти 2 млрд руб. Ленобласть с 2009 года активно обустраивает сельские территории: 1500 человек получили новые квартиры, построен 41 объект здравоохранения.