В Тихвине у торгового центра задержали молодого человека с оружием

Автор: Гузель Галимова
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Очевидцы в соцсетях сообщают, что в субботу, 9 октября, в Тихвине Ленобласти задержали парня с оружием.

Полиции задержали его у ТЦ «Садко» в Тихвине. На кадрах видно, что парень направляет в сторону полицейских предмет похожий на пистолет. По словам очевидцев, оружие было в итоге игрушечное.

Подробности происшествия уточняются.

Видео: ДТП и ЧП Тихвин, ВКонтакте

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