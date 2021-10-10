В Тихвине у торгового центра задержали молодого человека с оружием

Очевидцы в соцсетях сообщают, что в субботу, 9 октября, в Тихвине Ленобласти задержали парня с оружием.

Полиции задержали его у ТЦ «Садко» в Тихвине. На кадрах видно, что парень направляет в сторону полицейских предмет похожий на пистолет. По словам очевидцев, оружие было в итоге игрушечное.

Подробности происшествия уточняются.

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