Мужчина устроил ДТП на Большеохтинском мосту, а затем вышел из машины и спрыгнул с моста

Инцидент произошел сегодня утром, 10 октября, на Большеохтинском мосту в Петербурге.
Около 9.40 мужчина на Lada поворачивает через «встречку» и врезается в ограждение, после выходит из авто и спрыгивает с Большеохтинского моста. Очевидец пытается остановить мужчину, но безуспешно.
Скрин видео: паблик "Маш на Мойке"
Как сообщают очевидцы, мужчина проплыл около 200 метров по течению, после скрылся из виду. На месте происшествия работают спасатели. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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10.10.2021 46