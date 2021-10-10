Мужчина устроил ДТП на Большеохтинском мосту, а затем вышел из машины и спрыгнул с моста

Инцидент произошел сегодня утром, 10 октября, на Большеохтинском мосту в Петербурге.

Около 9.40 мужчина на Lada поворачивает через «встречку» и врезается в ограждение, после выходит из авто и спрыгивает с Большеохтинского моста. Очевидец пытается остановить мужчину, но безуспешно.

Скрин видео: паблик "Маш на Мойке"

Как сообщают очевидцы, мужчина проплыл около 200 метров по течению, после скрылся из виду. На месте происшествия работают спасатели. Выясняются все обстоятельства произошедшего.