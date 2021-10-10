Кабмин одобрил увеличение стоимости капремонта не более чем на 25%

Правительство России утвердило постановление, разрешающее пересмотреть стоимость заключенных контрактов на капитальный ремонт в жилых домах из-за повышения цен на стройматериалы.

Согласно документу, размещенному на сайте правовой информации, цены на капремонт могут подняться до 1 января 2022 года. При этом они не должны повыситься более чем на 25%. Стоимость не должна быть больше общего объема средств, выделяемых регоператором каждый год в соответствии с программой капремонта.

В постановлении отмечается, что соглашение о стоимости работ по капитальному ремонту подписывается только после того, как подрядчик обоснует пересмотр цены и предоставит заключение о достоверности определения сметы.

По данным Росстата, с января стройматериалы подорожали на 24,7%, за год — на 27,7%.

Ранее мы сообщали, что подрядчики в Ленобласти смогут увеличить стоимость контракта при удорожании стройматериалов.