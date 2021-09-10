Подрядчики в Ленобласти смогут увеличить стоимость контракта при удорожании стройматериалов

Региональное законодательство «отзеркалили» с постановлением правительства РФ № 1315 от 9 августа 2021 года, в котором излагается порядок изменения стоимости контрактов в зависимости от изменения цен на стройматериалы.

«На практике это позволит существенно сократить сроки ввода в эксплуатацию многих объектов социального и жилого назначения и избежать ситуаций, когда приходится расторгать договорные отношения с надежными партнерами», — сказал и.о. зампреда правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Корректировка стоимости контракта предполагает ряд условий и не сможет привести к увеличению срока и цены исполнения соглашения более чем на 30 %. Стоит отметить, что цены на строительные материалы за последнее время выросли на десятки, а местами и на сотни процентов, следует из данных Росстата и производителей. Схожую оценку дают и в Банке России. Лидеры подорожания — стройматериалы из древесины и металла. Так сталь выросла в цене на 230%.