Ранее ivbg.ru писал, что автомобиль с Ксенией Собчак стал участником смертельного ДТП в Краснодарском крае.

Телеведущая в своем Telegram-канале подтвердила, что находилась в машине, но машина и водитель — не ее. Она добавила, что во время поездки общалась по работе в Zoom, а решение о маневре принял водитель.

«Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял», — подчеркнула она.

По словам Собчак, она получила сотрясение мозга и многочисленные травмы, у ее ассистентки тоже сотрясение мозга. Сама Собчак потеряла сознание после аварии, а затем ассистентка перевела ее в другую машину.

«Мне предлагали госпитализацию в Сочи моя команда, когда я пришла в себя, было очень плохо. Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела. Сегодня обследование, так как ушибы внутренних органов и сотрясение», — написала телеведущая.

Перед тем, как уехать, директор Собчак вызвал скорую и узнал, можно ли помочь тем, кто находился в другой машине.

Напомним, во второй машине в момент ДТП находились три человека: двое погибли, ещё один находится в больнице.