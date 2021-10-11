Цены на нефть достигли максимумов за несколько лет

Нефтяные цены уверенно повышаются в ходе торгов, тем самым достигнув максимальных значений за несколько лет.
Так, стоимость декабрьских фьючерсов на марку нефти Brent на лондонской бирже к 8:27 по московскому времени составила $83,54 за баррель. Это почти на 1,5% больше, чем при закрытии на последней сессии.
Цены на нефть сейчас находятся на максимуме за три года.
Еще по итогам пятницы они поднялись на 0,5%.
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08.10.2021 122
Цена на нефть марки WTI на прошлой неделе подскочила на 5%. Она продемонстрировала самый длительный период роста, начиная с 2013 года.