Цены на нефть достигли максимумов за несколько лет

Нефтяные цены уверенно повышаются в ходе торгов, тем самым достигнув максимальных значений за несколько лет.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на марку нефти Brent на лондонской бирже к 8:27 по московскому времени составила $83,54 за баррель. Это почти на 1,5% больше, чем при закрытии на последней сессии.

Цены на нефть сейчас находятся на максимуме за три года.

Еще по итогам пятницы они поднялись на 0,5%.

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Цена на нефть марки WTI на прошлой неделе подскочила на 5%. Она продемонстрировала самый длительный период роста, начиная с 2013 года.