В Пушкине поезд насмерть сбил 14-летнего школьника

Подросток погиб на железнодорожных путях в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры 11 октября.

Трагедия произошла в 9:25 на станции «Царское Село». Локомотив сбил 14-летнего подростка, переходившего пути по переходу. Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью.

Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исправность запрещающих знаков в зоне повышенной опасности, безопасность железнодорожного перехода, даст оценку действиям всех ответственных лиц, при наличии оснований примет меры, — добавили в ведомстве.