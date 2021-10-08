На троих кавказцев, избивших москвича в метро, завели еще одно уголовное дело

Кроме покушения на убийство, им вменяют угрозу применения насилия в отношении сотрудника полиции. Отбиться от правоохранителей они пытались с помощью ножа и перцового баллончика.

Об этом в пятницу, 8 октября сообщили в Следственном комитете.

По версии следствия, Магамаали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков не только избили 25-летнего Романа Ковалева, заступившегося за девушку, но и пытались отбиться от задерживавших их полицейских с помощью ножа и газового баллончика.

После совершения преступления соучастники пытались скрыться с места происшествия, но были задержаны сотрудниками полиции за пределами станции. При этом один из них пытался лезвием канцелярского ножа причинить телесные повреждения правоохранителям, а другой — распылил в их сторону содержимое перцового баллончика, — говорится в сообщении СК.

Ранее мы писали, что мэр Москвы Сергей Собянин проведал Романа Ковалева, находящегося в больнице после жестокого избиения в метро. Пострадавшего ждет крупная компенсация в размере 2 млн рублей.