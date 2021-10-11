Ленинградских просветителей приглашают на всероссийский конкурс

Начался сбор заявок на соискание премии российского общества «Знание». На конкурс интеллектуалов и просветителей приглашают преподавателей, блогеров, журналистов и целые организации, занимающиеся просветительской деятельностью.

Премия «Знание» учреждена для признания заслуг российских просветителей и выявления значимых проектов по всей стране, сообщают в пресс-службе Правительства Ленобласти.

Ленинградская область всегда славилась своими просветителями. Это и учителя, и журналисты, и представители общественных организаций. Участие в столь масштабном конкурсе как премия «Знание» — не только отличная возможность рассказать о себе, выйти на новую аудиторию, но и шанс научиться чему-то новому, стать лучше, — отметила и.о. председателя комитета общего и профессионального образования Татьяна Рыборецкая.

Конкурс пройдет в 13-ти номинациях. Более подробно узнать о масштабном мероприятии и оставить заявку можно на сайте конкурса.

У лауреатов появится возможность сотрудничества с Российским обществом «Знание». Победители также получат статус резидента образовательного продюсерского центра «Машук», где молодые люди обучатся производству и продюсированию просветительского контента: ютуб-каналов, блогов, авторских курсов и фильмов. Резиденты центра получат поддержку общества «Знание» в продвижении собственных проектов.