11 детей-пешехода пострадали в ДТП с начала октября в Петербурге и Ленобласти

Всего за десять дней октября в Ленобласти и Петербурге произошло 64 ДТП, связанных с наездами на пешеходов. Шесть человек погибли.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, среди пострадавших – 11 детей. Из них шестеро получили травмы, переходя дорогу по регулируемым пешеходным переходам. Трое детей оказались под колесами автомобилей, передвигаясь на самокатах, а один ребенок – на велосипеде.

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В связи с этим Госавтоинспекция просит родителей рассказать своим детям о правилах безопасного поведения на дорогах. А водителей быть предельно внимательными и быть готовыми к внезапному появлению людей на дороге.