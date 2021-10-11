Из Вуоксы убрали брошенные рыболовные сети

Автор: Гузель Галимова
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В минувшие выходные члены команды проекта «Вуокса без сетей» совместно с инспекторами Рыбоохраны и волонтерами извлекали брошенные рыболовные сети из Вуоксы.

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Фото: администрация Ленобласти

Брошенные рыболовные снасти, перемещаясь из одних районов в другие, могут переносить с собой болезни, паразитов и чужеродные виды. Они также создают механические помехи для рыболовства, для хода пассажирских, рыболовных и прочих судов.

К тому же в брошенных сетях запутываются и погибают рыбы и нырковые птицы. Не менее опасны они для сухопутных животных.

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29.09.2021 228
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