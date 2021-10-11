В России вакцинация детей от коронавируса может начаться в январе 2022 года

Вакцинация детей от коронавируса может начаться в январе 2022 года, над этим ведется активная работа, сообщила главный врач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко в эфире Первого канала.

«Сейчас идут клинические испытания, но пока у нас нет еще результатов. Вроде бы они идут благополучно, и я надеюсь, где-то в декабре-январе центр имени Гамалеи уже выйдет с детской вакциной», — заявила Марьяна Лысенко.

Она добавила, что дети достаточно тяжело переносят коронавирус, поэтому вакцинация будет своевременной мерой.

Тем временем в Ленобласти ужесточили коронавирусные ограничения. В частности, с середины ноября в спортивных и развлекательных учреждениях региона вводится обязательное требование документов о вакцинации, перенесенном заболевании COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест.