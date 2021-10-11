«Школу приемных родителей» в Выборге прошли 35 человек

Все больше людей готовы взять на себя роль родителей для детей, оставшихся в этой жизни одними. В стороне не остаются и выборжане — 35 человек прошли специальные курсы и готовы стать приемными родителями.

Как рассказали в пресс-службе Выборгского района, в этом году «Школу приемных родителей» вместо планируемых 25 граждан окончили 35. Обязательное обучение для приемных мам и пап рассчитано на 82 академических часа.

Специалисты, в том числе психологи и юристы, разъясняли вопросы взаимоотношений между приемными родителями и детьми, мотивы поведения ребенка и подходы к решению возникающих проблем.

В настоящее время в Выборгском районе 385 детей, оставшихся без попечения родителей, из них — 209 находятся под опекой, 123 — воспитываются в приемных семьях, 53 — находятся в Выборгском ресурсном центре, — говорится на сайте Администрации.