«Школу приемных родителей» в Выборге прошли 35 человек

Автор: Анастасия Щербакова
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Все больше людей готовы взять на себя роль родителей для детей, оставшихся в этой жизни одними. В стороне не остаются и выборжане — 35 человек прошли специальные курсы и готовы стать приемными родителями.

Как рассказали в пресс-службе Выборгского района, в этом году «Школу приемных родителей» вместо планируемых 25 граждан окончили 35. Обязательное обучение для приемных мам и пап рассчитано на 82 академических часа.

Специалисты, в том числе психологи и юристы, разъясняли вопросы взаимоотношений между приемными родителями и детьми, мотивы поведения ребенка и подходы к решению возникающих проблем.

В настоящее время в Выборгском районе 385 детей, оставшихся без попечения родителей, из них — 209 находятся под опекой, 123 — воспитываются в приемных семьях, 53 — находятся в Выборгском ресурсном центре, — говорится на сайте Администрации.
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11.10.2021 139
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