Российских школьников хотят проверить на курение

Автор: Анастасия Щербакова
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С таким предложением выступила вице-премьер Татьяна Голикова.

Как пишет в понедельник, 11 октября РБК, Голикова поручила министерству здравоохранения проработать вопрос о том, чтобы школьников на медосмотрах проверяли на курение.

Уже известно каким образом будет организованы данные мероприятия — при помощи смокелайзера, который фиксирует уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе.

Также Минздрав проработает возможность запрета сдачи детям в аренду устройств для курения. По закону продажа такой продукции людям младше 18 лет запрещена, а аренда — нет.

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11.10.2021 51
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