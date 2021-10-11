Российских школьников хотят проверить на курение

С таким предложением выступила вице-премьер Татьяна Голикова.

Как пишет в понедельник, 11 октября РБК, Голикова поручила министерству здравоохранения проработать вопрос о том, чтобы школьников на медосмотрах проверяли на курение.

Уже известно каким образом будет организованы данные мероприятия — при помощи смокелайзера, который фиксирует уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе.

Также Минздрав проработает возможность запрета сдачи детям в аренду устройств для курения. По закону продажа такой продукции людям младше 18 лет запрещена, а аренда — нет.