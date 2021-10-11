Жители Соснового Бора смогут отслеживать автобусы и совершать безналичную оплату за проезд

Автор: Анастасия Щербакова
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В Сосновом Бору для пассажиров запустят новое приложение. Оно позволит оплачивать поездки в общественном транспорте безналичным способом и отслеживать местоположение маршрутных автобусов.

Нововведение для пассажиров Соснового Бора запустят уже 18 октября. Отмечается, что помимо банковских карт горожане смогут пользоваться картами «Тройка» и «Подорожник», а также проездными льготных категорий граждан при оплате проезда.

Над данным проектом работал Региональный навигационно-информационный центр Ленобласти.

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