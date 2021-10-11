«Скорые прибывают»: в главную детскую больницу Петербурга выстроилась очередь из неотложек

Очевидцы поделились кадрами приемного покоя детской городской клинической больницы №5, у которого стоит очередь из карет скорой помощи.

Информацией об этом поделился портал Фонтанка вечером, 11 октября.

Детская больница во Фрунзенском районе. Очередь большая, и скорые прибывают. Часть очереди не видно за зданием. Похоже, что ситуация стремительно ухудшается, — пишет очевидец.

Однако в комитете по здравоохранению не видят поводов для беспокойств:

Это главный в городе детский инфекционный стационар. Туда везут не только ковид, но и все ОРВИ. В понедельник во второй половине дня всегда наиболее напряженно — после выходных чаще госпитализируют и взрослых, и детей. С местами проблем нет — 15 процентов свободных коек в детстве, — сообщают в ведомстве.

Тем временем, в Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 275 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 11 октября.