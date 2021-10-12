Центральную площадь в Сосновом Бору могут обновить к юбилею города

Планами на изменение площади Победы в Сосновом Бору поделился 8 октября глава Сосновоборского городского округа Михаил Воронков. На ней отмечают День Победы, Новый Год, День строителя, Масленицу, проводят фестивали.

«Надо создавать городские пространства, которые были бы удобны и гармоничны абсолютно для разных возрастов и сообществ», – сообщил Михаил Воронков

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Новая концепция площади будет обсуждаться публично. Текущая идея – сделать ее более комфортной для пешеходов. То есть будет уменьшено количество автомобильного транспорта.

Один из примерных сроков реализации проекта – 50-летие Соснового Бора, которое будет отмечаться в 2023 году.