Подстанцию «Ручьи» в Ленобласти отремонтируют после пожара за 1,3 млрд рублей

АО «Объединенная энергетическая компания» (ОЭК) объявила электронный аукцион на ремонт подстанции 220 «Ручьи» недалеко от Северной ТЭЦ во Всеволожском районе Ленобласти после летнего возгорания.

Начальная цена контракта – 1,3 млрд рублей. Срок реализации проекта – один год с момента начала работ на объекте.

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Согласно техническому заданию, исполнителю предстоит заменить 2 выключателя, отремонтировать емкости для хранения трансформаторного масла, расчистить территорию, заменит освещение и пожарную сигнализацию.

Редакция ivbg.ru напоминает: пожар на 50 квадратных метрах на ПС «Ручьи» произошел 23 июня 2021 года. Предварительная причина ЧС – разгерметизация трансформатора.