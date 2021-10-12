Каршеринг протаранил машину ДПС, уходя от погони в Петербурге

Жителей одного из домов по улице Купчинской в Петербурге в 5 утра разбудил сильный грохот. Как выяснилось, под окнами многоэтажки каршеринг влетел в патрульную машину.

Об инциденте рассказали в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб жильцы дома, где все и произошло.

Как сообщил очевидец, «гонки» с сотрудниками ДПС закончились на улице Купчинской, 28 в 5 утра. Водитель протаранил припаркованный «Рено» и машину сотрудников дорожно-патрульной службы.

За такое дерзкое поведение водителя каршеринга вытащили из машины, разбив стекло и задержали. По словам свидетеля аварии, в салоне еще находились 2 девушки и молодой человек. Суета под окнами жильцов закончилась только к 8 утра.