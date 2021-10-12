Симфонический оркестр Ленобласти представляет новый проект «Музыкальная среда»

Разговор о кино и живая музыка. Проект стартует 20 сентября в Белом зале документальной студии «ЛенДок».

Гостем первого вечера станет молодой петербургский композитор, автор музыки, обладатель премии «Партитура» Мурат Кабардоков. Мурат написал совершенно новую музыкальную партитуру к немой экспериментальной картине Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом».

20 сентября зрители увидят знаменитую кинокартину в живой озвучке Симфонического оркестра под управлением Михаила Голикова.

«Человек с киноаппаратом» — бессюжетный немой экспериментальный документальный фильм советского режиссера Дзиги Вертова, выпущенный на экраны в 1929 году. В 2012 году в опросе почти тысячи кинокритиков британского журнала Sight & Sound фильм занял восьмое место списка лучших кинокартин всех времён.

В 2014 году Sight & Sound назвал картину лучшим документальным фильмом всех времён.