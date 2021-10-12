Более 500 активистов присоединились к волонтерскому корпусу Всероссийской переписи

В Ленобласти к волонтерскому корпусу присоединились 527 добровольцев.

Самыми активными при наборе волонтеров стали Кингисеппский, Выборгский, Подпорожский, Тихвинский и Бокситогорский районы.

Сейчас добровольцы проходят обучение, а в период переписи, с 15 октября по 14 ноября, они будут находиться на территории Многофункциональных центров региона и информировать жителей о Всероссийской Переписи населения, а также помогать переписаться самостоятельно на портале Госуслуг.

Напомним, что впервые в этом году пройдет и цифровая перепись. Ленинградцы смогут самостоятельно заполнить электронный переписной лист на Госуслугах или переписных участках с 15 октября по 14 ноября 2021 года.

Зачем нужен учет граждан и в чем преимущества нового формата, рассказываем в нашем материале.

Как уже ранее писал ivbg.ru, осенью 2018 года в России прошла пробная перепись населения, в которой приняло участие 11597 жителей Ленобласти, что составило 0,6% от всего населения региона. По данным Росстата на 1 июня 2021 года в Ленинградской области зарегистрировано 1 900,1 тысяч человек. По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года численность жителей области увеличилась на 75,3 тысяч человек (на 4,6%).