Двух крупных наркоторговцев задержали под Петербургом. Их закладки нашли в нескольких районах Ленобласти

Автор: Анастасия Щербакова
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Особо крупную партию запрещенных веществ сотрудники по контролю за оборотом наркотиков нашли у двух приятелей в гараже. Торговали «синтетикой» они почти по всей Ленобласти через интернет-магазин.

 

Об этом рассказали во вторник, 12 октября в главке МВД по Петербургу и Ленобласти.

Двоих молодых людей возрастом 25 и 26 лет полицейские задержали прямо на трассе под Петербургом, сымитировав образовавшуюся пробку. В машине злоумышленников нашли 35 свертков с синтетическим веществом, приготовленными к закладке.

Позже в гараже одного из наркоторговцев нашли целый склад наркотиков общим весом почти 4,5 килограмма. Как сообщили в ведомстве, молодые люди распространяли «синтетику» в нескольких районах Петербурга и по отдельным территориям Ленобласти.

На данный момент двое подельников помещены под стражу. В отношении них возбуждено уголовное дело.

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