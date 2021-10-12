«Пушкинскую карту» уже оформили больше 26 тысяч молодых ленинградцев

Только за сентябрь этого года молодежь Ленобласти оформила 26 230 «Пушкинских карт». Благодаря программе уже 1597 молодых людей приобрели билеты на культурные мероприятия бесплатно.

В комитете по культуре и туризму Ленинградской области рассказали, что к проекту «Пушкинская карта» в регионе присоединились все государственные учреждения культуры. С начала сентября «Пушкинскую карту» в Ленинградской области оформили 26 230 молодых людей.

Напомним, что «Пушкинская карта» — это проект, позволяющий молодежи в возрасте от 14 до 22 лет приобретать билеты на культурные мероприятия за счет государства. Денежный лимит на карте — три тысячи рублей. Проект стартовал в начале сентября. Впервые о нем рассказал Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, состоявшейся в июне текущего года.

Оформить карту легко — нужно лишь зарегистрироваться на портале «Госуслуги», а с афишей мероприятий можно ознакомиться на портале «Культура.рф».