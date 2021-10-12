«Пушкинскую карту» уже оформили больше 26 тысяч молодых ленинградцев

Автор: Анастасия Щербакова
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Только за сентябрь этого года молодежь Ленобласти оформила 26 230 «Пушкинских карт». Благодаря программе уже 1597 молодых людей приобрели билеты на культурные мероприятия бесплатно.

В комитете по культуре и туризму Ленинградской области рассказали, что к проекту «Пушкинская карта» в регионе присоединились все государственные учреждения культуры. С начала сентября «Пушкинскую карту» в Ленинградской области оформили 26 230 молодых людей.

Напомним, что «Пушкинская карта» — это проект, позволяющий молодежи в возрасте от 14 до 22 лет приобретать билеты на культурные мероприятия за счет государства. Денежный лимит на карте — три тысячи рублей. Проект стартовал в начале сентября. Впервые о нем рассказал Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, состоявшейся в июне текущего года.

Оформить карту легко — нужно лишь зарегистрироваться на портале «Госуслуги», а с афишей мероприятий можно ознакомиться на портале «Культура.рф».

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