Выборжцы обеспокоены странными черными пятнами на листьях клена

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Жители разных районов Выборга заметили странное природное явление — черные круглые пятна на кленовых листьях. Подобное наблюдается по всему городу.

Информацией об этом поделилась газета Выборг. В соцсетях выборжцы начали задаваться вопросом, все ли в порядке с кленами, растущими в городе. Позже горожане стали выдвигать разные версии — от кислотных дождей и плохой воды до рака листьев и последствий на Чернобыльской атомной станции.

Московский специалист по работе с деревьями в лесном хозяйстве и садах ВДНХ и Останкино Дмитрий Звонка сказал, что опасаться этого явления точно не стоит. Черные пятна ничего страшного для клена, а тем более для человека, не представляют, а только портят внешний вид.

Однако, как уточнил эксперт, данная проблема наблюдается в городах, где нарушены экологические системы.

Вам будет интересно
Выборжцы обеспокоены странными черными пятнами на листьях клена Экология в Ленобласти, экология, Природа в Ленобласти, Ленобласть, клён, Выборг, болезни
В Петербурге вводят обязательную вакцинацию. Пока только для некоторых категорий граждан
Глава Роспотребнадзора по Петербургу подписала постановление, которое вводит новые требования по профилактике коронавируса. Первый компонент вакцины нужно сделать до 15...
12.10.2021 119
Автор