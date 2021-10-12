Выборжцы обеспокоены странными черными пятнами на листьях клена

Жители разных районов Выборга заметили странное природное явление — черные круглые пятна на кленовых листьях. Подобное наблюдается по всему городу.

Информацией об этом поделилась газета Выборг. В соцсетях выборжцы начали задаваться вопросом, все ли в порядке с кленами, растущими в городе. Позже горожане стали выдвигать разные версии — от кислотных дождей и плохой воды до рака листьев и последствий на Чернобыльской атомной станции.

Московский специалист по работе с деревьями в лесном хозяйстве и садах ВДНХ и Останкино Дмитрий Звонка сказал, что опасаться этого явления точно не стоит. Черные пятна ничего страшного для клена, а тем более для человека, не представляют, а только портят внешний вид.

Однако, как уточнил эксперт, данная проблема наблюдается в городах, где нарушены экологические системы.