Перминов поднял вопрос строительства аэропорта «Сиверский» в Ленобласти во время парламентских слушаний

Автор: Гузель Галимова
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Сенатор от Ленобласти Сергей Перминов принял участие в парламентских слушаниях касательно развития инфраструктуры аэропортов регионов и расширения сети авиационных маршрутов в стране.

Перминов поднял вопрос строительства аэропорта "Сиверский" в Ленобласти во время парламентских слушаний Сергей Перминов, Ленобласть, Гатчинский район, аэропорт "Сиверский", аэропорт
Перминов поднял вопрос строительства аэропорта "Сиверский" в Ленобласти во время парламентских слушаний Сергей Перминов, Ленобласть, Гатчинский район, аэропорт "Сиверский", аэропорт

Участники встречи рассмотрели вопросы модернизации и реконструкции аэропортов, включения посадочных площадок в инфраструктуру регионов, привлечение вертолетов и расширение маршрутов.

Сергей Перминов поднял для обсуждения вопрос строительства аэропорта «Сиверский» в Ленинградской области.

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