Перминов поднял вопрос строительства аэропорта «Сиверский» в Ленобласти во время парламентских слушаний

Сенатор от Ленобласти Сергей Перминов принял участие в парламентских слушаниях касательно развития инфраструктуры аэропортов регионов и расширения сети авиационных маршрутов в стране.

Участники встречи рассмотрели вопросы модернизации и реконструкции аэропортов, включения посадочных площадок в инфраструктуру регионов, привлечение вертолетов и расширение маршрутов.

Сергей Перминов поднял для обсуждения вопрос строительства аэропорта «Сиверский» в Ленинградской области.

Вам будет интересно Новый аэропорт построят в Петербурге В поселке Левашово Выборгского района Петербурга построят новый аэропорт по заказу ООО «Газпром инвест». Терминал займет площадь около 466 гектаров... 29.05.2020 1367

Предполагается, что пассажиропоток будущего аэропорта в Гатчинском районе Ленобласти достигнет 1,5 миллиона человек. Стоимость строительства составит 10-15 миллиардов рублей.