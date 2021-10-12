Путин предложил с 2022 года ввести индексацию маткапитала по фактической инфляции

Владимир Путин выступил с предложением перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции с 2022 года.

«Предлагаю уже с 2022 года также перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции за предыдущий год», — приводит РИА Новости слова президента в обращении к депутатам Госдумы VIII созыва.

Владимир Путин также отметил, что высокая инфляция «сильно бьет по наименее обеспеченным группам населения».

Ранее Счетная палата России предложила расширить возможности использования средств по материнскому капиталу. В частности, выдавать часть средств по сертификату наличными.