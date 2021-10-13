Ольга Амельченкова избрана заместителем председателя Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Государственной Думы VIII созыва 12 октября.

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Одно из основных направлений работы комитета – поддержка некоммерческих организаций, развитие гражданского общества и добровольческой деятельности. Ольга Амельченкова имеет практический опыт в этой сфере, руководила крупнейшими НКО России, входила в Общественную палату. Инициировала поправки в Конституции о системной поддержке добровольческих организаций.

«На некоммерческий сектор опираются при принятии важных государственных решений. Мы должны помочь развиваться тем, кто ежедневно заботится о других. Впереди нас ждет много работы, и мы открыты к предложениям и сотрудничеству», – рассказала Ольга Амельченкова

По словам Ольги Амельченковой, ежегодно доверие к общественным организациям возрастает.