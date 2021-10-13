Россиянам могут вернуть до 120 тысяч рублей за лекарства

Как рассказала адвокат Евгения Рыжкова агентству «Прайм», россияне могут получить социальный налоговый вычет за лекарства, которые назначил врач. Сумма вычета может составлять до 120 тысяч рублей за год. Деньги имеют право получить и члены семьи.

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Есть два способа вернуть деньги за лекарства.

Нужно либо до конца года, за который человек купил лекарства, предоставить заявление о подтверждении права на социальный вычет, чеки и рецепты в налоговую службу.

Если препараты были куплены для родственников, то еще понадобится справка о составе семьи. Тогда работодатель не будет удерживать налог с зарплаты. Через 30 дней от момента подачи заявления налоговый орган выдаст уведомление, которое необходимо передать в отдел кадров на работе.

Во втором случае налоговый вычет можно получить в течение трех лет. За этот период в налоговую нужно подать заявление о возврате излишне уплаченного НДФЛ и тот же пакет документов. Расходы на лекарства будут возвращены в пределах суммы уплаченного НДФЛ, но не больше 120 тысяч рублей.