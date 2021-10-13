Александр Дрозденко оценил реновацию Войсковицкой школы

Капитальный ремонт здания, современные кабинеты, новая мебель школы №1 обошлись бюджету в 124 млн рублей

В обновленной школе созданы комфортные условия для занятий 563 школьников. При этом 56 детей с ограниченными возможностями здоровья получают инклюзивное образование.

«Плюс нашей программы реновации в том, что не только здания получают вторую жизнь, но и полностью обновляется мебель, учебное оборудование. Современная, красивая школа поддерживает у ребят желание возвращаться в школу, мотивирует их учиться», ― подчеркнул Александр Юрьевич

Здание школы было построено в 1972 году. В 2020 году школа вошла в областную программу реновации.

Стоит отметить, что правительство Ленобласти уделяет особое внимание развитию сферы образования: строятся новые школы и детские сады, ведется реновация и обустройство новым оборудованием общеобразовательных и профессиональных учреждений, чтобы ленинградские ребята могли получать знания в комфортных, достойных, самых современных условиях. Так до конца года в Ленобласти откроется шесть новых школ.