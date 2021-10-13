На территории Гатчинского музея-заповедника началась расчистка озера Белое

С ходом работ ознакомился в ходе своей рабочей поездки в Гатчинский район Александр Дрозденко.

Для защиты объектов культурного наследия ― террасы Белого озера, Горбатого моста на Длинном острове и металлических мостов на острове Любви и в лабиринтах ― при проведении устанавливаются охранные зоны.

По словам Александра Дрозденко отметил, Ленобласть будет работать над расширением программы и включением в нее других водоемов региона, очистка которых необходима и для организации водоснабжения населенных пунктиров, и для организации рекреационных, туристических зон. Ранее в Гатчине расчистили озёра Филькино, Черное и ручей Безымянного.

Расчистку организует комитет по природным ресурсам Ленинградской области в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Площадь работ на озера Белое составит 22,9 га, в результате планируется изъять порядка 138,8 тыс. м3 грунта до конца 2022 года.