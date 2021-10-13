Абрамченко: в России неизбежно появятся «климатические мигранты»

Жителям России стоит готовиться к серьёзным изменениям условий жизни, из-за которых может начаться повальная миграция населения страны.

Такие перспективы, выступая на сессии Третьего Евразийского женского форума, обрисовала заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко. По её словам, прогнозируемые её процессы связан с климатическими проблемами.

Абрамченко подчеркнула, что в настоящее время российские власти разрабатывают отраслевые планы по минимизации последствий уязвимости для жителей и экономики из-за проблем окружающей среды. Также проясняются алгоритмы адаптации населения к новым условиям проживания.

— В планах оцениваются климатические риски для той или иной деятельности, определяются приоритетные адаптационные мероприятия и потребности в ресурсном обеспечении, — пояснила вице-премьер, добавив, что России нужно быть готовой к неизбежному появлению так называемых климатических мигрантов.