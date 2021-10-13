Ленинградская спортсменка стала сильнейшей в России по армрестлингу

Екатерина Гридчина заняла 1 место среди женщин в категории до 60 кг.

Всероссийские соревнования по армрестлингу «Кубок Балтики» прошли в Санкт-Петербурге в 10-й раз и собрали лучших спортсменов, среди которых чемпионы мира и Европы, мастера и заслуженные мастера спорта из 30 регионов России.

Турниры по армрестлингу – это не просто соревнования, это еще и яркое, незабываемое шоу, насыщенное эмоциями спортсменов и зрителей, не оставляющее равнодушным людей самого разного возраста и статуса. Соревнования проходили в 9 весовых категориях у мужчин и в 5 ― у женщин.