В Ленобласти уменьшат число пунктов пропуска, через которые можно вывозить лес

С 1 ноября 2021 года ряд таможенных пропускных пунктов, через которые можно вывозить лесоматериалы, сократят.

Об этом сообщает пресс-служба Правительства Ленобласти вечером, 13 октября. Так, в силу вступает постановление Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 г. № 521».

Согласно нему, морские пункты пропуска Брусничное (Сайменский канал), Выборг, Высоцк, а также автомобильный пункт пропуска Торфяновка будут исключены из перечня пунктов пропуска, через которые раньше можно было вывозить лес.