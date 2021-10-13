Путин примет участие в открытии Евразийского женского форума в Петербурге

В четверг, 14 октября, Владимир Путин посетит Петербург, где примет участие в открытии третьего Евразийского женского форума.
Форум пройдет в Таврическом дворце, основная тема мероприятия – «Женщины: глобальная миссия в новой реальности».
В его работе примут участие около 1,5 тысячи человек из более чем ста стран: женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, бизнеса, научного сообщества, благотворительных проектов, а также деятели международного женского движения.
Вам будет интересно
Владимир Путин заявил, что у страны много разных вызовов, но главным врагом стабильного развития являются низкие доходы граждан. а. По словам главы...
12.10.2021 155