Путин примет участие в открытии Евразийского женского форума в Петербурге

В четверг, 14 октября, Владимир Путин посетит Петербург, где примет участие в открытии третьего Евразийского женского форума.

Форум пройдет в Таврическом дворце, основная тема мероприятия – «Женщины: глобальная миссия в новой реальности».

В его работе примут участие около 1,5 тысячи человек из более чем ста стран: женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, бизнеса, научного сообщества, благотворительных проектов, а также деятели международного женского движения.