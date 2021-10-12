Путин назвал низкие доходы россиян главным врагом общества

Владимир Путин заявил, что у страны много разных вызовов, но главным врагом стабильного развития являются низкие доходы граждан.

«У нашей страны, а значит, у всех нас, много общих сложных вызовов, и, повторю, главный наш враг — угроза стабильного развития для демографического будущего — это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей», — заявил он на встрече с депутатами Госдумы нового созыв

а.

По словам главы государства, базовой задачей является повышение доходов россиян, создание рабочих мест во всех регионах страны, дальнейший рост экономики, изменение её структуры, поддержка высокотехнологичных отраслей.

Ранее Владимир Путин призвал «вытащить людей из трущоб» и запустить новую программу расселения аварийного жилья.